ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

При этом оно было принято единогласно всеми членами FOMC.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, - сообщается в документе. - Безработица сохраняется на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной".

При этом из текста были убраны слова про то, что "инфляция движется к поставленной FOMC цели в 2%".

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет полагает, что риски для достижения его целей в плане занятости и инфляции в целом сбалансированы. Экономические перспективы являются неопределенными, и FOMC внимательно относится к рискам, касающимся обеих сторон своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)", - отмечается в коммюнике.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 4,25-4,5% годовых", - говорится в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг), находящихся на его балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Рынок акций США позитивно отреагировал на заявления Федрезерва. За несколько минут до публикации итогов заседания фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снижались на 0,15% и 0,5% соответственно, а Nasdaq Composite терял 0,8%. В 22:15 МСК рост Dow Jones составлял 0,3%, S&P 500 - 1%, при этом падение Nasdaq ослабилось до 0,3%.

Евро торгуется сейчас около $1,0405 по сравнению с $1,0418 до обнародования решения по ставке. Курс японской нацвалюты составляет 155,3 иены/$1 против 155,12 иены.