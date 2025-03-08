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Трамп может передислоцировать 35 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода части американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу, сообщила The Telegraph.

"Трамп рассматривает возможность вывода около 35 тыс. военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой", - пишет издание и напоминает, что американский лидер неоднократно предупреждал, что Европа должна уделять больше внимания собственным оборонительным возможностям.

При этом газета отмечает, что Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, а также в страны, которые выполняют его требование о выделении не менее 2% ВВП на нужды обороны.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил: "Хотя никаких конкретных заявлений не ожидается, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам".

Дональд Трамп Германия Венгрия Восточная Европа
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