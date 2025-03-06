Учения НАТО прошли в небе над Эстонией и ее соседями

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Эстонии в четверг прошли учения НАТО Viking Nebula, в ходе которых союзники отрабатывали оперативную готовность по определению местоположения целей и реагированию на них с использованием как воздушных, так и наземных систем, сообщил главный штаб Сил обороны.

"Отлаженное сотрудничество между различными сферами и вовлеченными странами еще больше укрепляет нашу общую приверженность обеспечению мира и стабильности в регионе", - заявил командующий Военно-воздушными силами Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

В учениях, которые проходили в воздушном пространстве Эстонии и соседних стран, принимали участие различные самолеты НАТО и его государств-членов. Целью учений была отработка навыков распознавания целей, передачи информации и постановки совместных задач воздушным и наземным подразделениям.

В ходе учений эстонские военно-воздушные силы обеспечивали тактическое управление воздушным движением и взаимодействие с НАТО и союзниками по обеспечению ситуационной осведомленности. Помимо ВВС в учениях также участвовали подразделения эстонской дивизии, которые вели огонь с закрытых позиций.

Учения Viking Nebula являются частью мероприятий НАТО по поддержанию готовности и подготовке к крупномасштабным авиаучениям НАТО Ramstein Flag 2025, которые начнутся в ближайшие недели.