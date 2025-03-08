Минобороны заявило о продвижении группировок "Центр" и "Запад" вглубь обороны ВСУ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировки войск "Центр" и "Запад" продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ в зоне специальной военной операции, "Южная" группировка за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Редкодуба, Новой Кругляковки, Кондрашовки, Ямполя и Лозовой", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 250 военнослужащих, четыре автомобиля, два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщил он.

По словам Бигмы, на данном направлении также уничтожено шесть орудий полевой артиллерии, шесть минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА и два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ.

"Нанесено поражение формированиям двух механизированных и двух бригад национальной гвардии, а также штурмового полка ВСУ в районах Алексеевки, Петровского, Котлино, Удачного, Срибного, Успеновки и Зверево", - сказал Савчук.

Он сообщил, что ВСУ за сутки на данном участке потеряли до 600 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригаде Нацгвардии в районах Краматорска, Клебан-Быка, Дружбы, Северска и Константиновки. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены три склада боеприпасов", - заявил представитель группировки Евгений Третьяков.

По данным начальника пресс-центра группировки "Север" Ярослава Якимкина, на харьковском направлении ее подразделениями нанесены удары по подразделениям двух украинских механизированных бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки ("Днепр" - ИФ) нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах Новоданиловки, Малых Щербаков, Антоновки, Днепровского и Никольского. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявил в субботу начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.