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Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 28 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" продвигается вглубь обороны армии Украины, за сутки уничтожено 28 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink, 28 пунктов управления БПЛА", - сказал Бигма.

Он сообщил, что подразделения группировки при поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины.

В течение суток пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, проинформировал Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал представитель группировки.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки "Запад" уничтожено семь минометных расчетов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Starlink ВСУ Украина Иван Бигма
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