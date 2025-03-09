Военные РФ, КНР и Ирана на учениях проведут артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Военно-морское учение "Морской пояс безопасности - 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, от российской стороны в нем примут участие корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

По его данным, в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая - ИФ).

"Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, накануне начала международного военно-морского учения глава российской делегации - командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в настоящее время в Иране, доложил главкому ВМФ адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда кораблей ВМФ России к участию в учении.