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ВМС Ирана, РФ и КНР на следующей неделе проведут учения в Индийском океане

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Корабли Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ВМС России и Китая во вторник начнут учения в районе иранского порта Чабахар и северной части Индийского океана, сообщает в воскресенье агентство Mehr.

В учениях примут участие боевые корабли и вспомогательные суда. По данным агентства, основная цель учений - укрепление региональной безопасности и развитие многостороннего сотрудничества между странами-участницами маневров.

Mehr напоминает, что это не первое подобное мероприятие Ирана, РФ и КНР: так, в 2024 году ВМС этих стран также вели морские учения в этом регионе.

Ранее аналогичные учения также проводили в 2019, 2022 и 2023 годах.

Иран Россия Китай Индийский океан КСИР
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