Иран готов обсудить опасения, связанные с его ядерной программой

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Иране не против обсуждения с другими странами своей ядерной программы, но полностью отказываться от нее не собираются, сообщили в постпредстве страны при ООН.

"Если целью переговоров является обсуждение опасений потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана, то мы можем рассмотреть такие переговоры", - сообщили в постпредстве.

При этом отмечается, что, если целью обсуждений будет "демонтаж мирной ядерной программы Ирана", то Тегеран не будет принимать в них участие.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Ирану обсудить ядерную программу страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение. Вместе с тем до этого президент страны Масуд Пезешкиан говорил о своей готовности участвовать в таких переговорах.

