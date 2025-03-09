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Иран готов обсудить опасения, связанные с его ядерной программой

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Иране не против обсуждения с другими странами своей ядерной программы, но полностью отказываться от нее не собираются, сообщили в постпредстве страны при ООН.

"Если целью переговоров является обсуждение опасений потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана, то мы можем рассмотреть такие переговоры", - сообщили в постпредстве.

При этом отмечается, что, если целью обсуждений будет "демонтаж мирной ядерной программы Ирана", то Тегеран не будет принимать в них участие.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Ирану обсудить ядерную программу страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение. Вместе с тем до этого президент страны Масуд Пезешкиан говорил о своей готовности участвовать в таких переговорах.

ООН Иран
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