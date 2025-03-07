Трамп предложил властям Ирана обсудить ядерную сделку

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил руководителю Исламской республики Иран аятолле Хаменеи послание, посвященное иранской ядерной программе.

"Я написал им послание, в котором сказал: "Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно", - приводит слова Трампа агентство Associated Press (АР), отметив, что президент США сказал это в интервью, снятом накануне.

"Я предпочитаю согласовать сделку. Я не уверен, что со мной согласятся все, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же выгодна, как если бы вы одержали военную победу. Время пришло, что-то произойдет так или иначе", - отметил Трамп.

По данным АР, иранские СМИ сообщили об этих словах Трампа, но канцелярия аятоллы Хаменеи пока никак не прокомментировала их.

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщал, что намеревался возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США", - сказал Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что политика властей страны должна соответствовать позиции верховного лидера.

В начале февраля аятолла Хаменеи отказался обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном "недальновидно, неразумно и недостойно".