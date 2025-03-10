США и Украина почти договорились о возобновлении передачи разведданных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти договорился с Киевом о возобновлении передачи разведданных.

"Мы почти договорились", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп предположил, что Украина согласится на подписание сделки об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине.

"Я думаю, они подпишут сделку по добыче полезных ископаемых", - сказал президент США.

При этом он отметил, что на данный момент Киев не продемонстрировал свое стремление к миру в той степени, в какой должен.

Между тем издание Financial Times сообщает, что на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии Киев попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, убедив Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский хочет скорейшего прекращения конфликта с Россией.

Официальные лица, проинформированные о подготовке к переговорам, заявили, что Киев намерен предложить России "частичное прекращение огня" в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море "в надежде, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений".

Тем временем телеканал NBC News сообщил, что официальные лица США заявили, что сделки по добыче полезных ископаемых будет недостаточно для того, чтобы Трамп возобновил оказание помощи и обмен разведданными. В материале отмечается, что президент США хочет, чтобы Зеленский изменил позицию в отношении мирных переговоров и продвигался к выборам на Украине или даже ушел с поста президента.