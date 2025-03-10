Рубио надеется, что США удастся согласовать условия возобновления помощи Украине

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на согласование с Украиной условий, при которых Вашингтон сможет возобновить военную помощь Украине, передают западные СМИ.

"Я надеюсь, что пауза в оказании помощи - это вопрос, который мы способны решить. Однако в этом плане ключевую роль будет играть то, что произойдет завтра", - заявил Рубио журналистам, говоря о намеченных на вторник переговорах между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.

Говоря об украинской идее о перемирии в воздухе и на море, Рубио отметил, что считает такие рассуждения, в целом, полезными. "Я не говорю, что этой инициативы будет достаточно. Но это пример уступок, которые будут нужны, чтобы завершить конфликт", - пояснил глава Госдепа.

Рубио подчеркнул, что на переговорах во вторник намерен "ясно понять, каковы намерения Украины". Также он считает важным понять готов ли Киев "принимать непростые решения, равно как и Россия".