США встретятся с представителями России в Саудовской Аравии на этой неделе
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщает телеканал.
Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам о предстоящих важных встречах по Украине в Саудовской Аравии, которые будут касаться и России.
"Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп.
Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что делегации США и Украины на встрече на следующей неделе обсудят возможности объявления перемирия между Россией и Украиной.
Согласно ему, встреча пройдет в среду, 12 марта, в городе Джидда.
Госсекретарь США Марко Рубио входит в число официальных лиц США, которые примут участие во встрече.