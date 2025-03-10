США встретятся с представителями России в Саудовской Аравии на этой неделе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщает телеканал.

Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам о предстоящих важных встречах по Украине в Саудовской Аравии, которые будут касаться и России.

"Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что делегации США и Украины на встрече на следующей неделе обсудят возможности объявления перемирия между Россией и Украиной.

Согласно ему, встреча пройдет в среду, 12 марта, в городе Джидда.

Госсекретарь США Марко Рубио входит в число официальных лиц США, которые примут участие во встрече.