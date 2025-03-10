Трамп надеется на значительный прогресс на встрече делегаций США и Украины в Джидде

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты.

"Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится на этой неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии.