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Европейские страны НАТО удвоили импорт оружия за последние годы

На Украину пришлось 8,8% мирового импорта оружия

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Европейские страны НАТО сильно нарастили приобретение вооружений за последние несколько лет, причем более 60% импорта оказалось связано с США, сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

"Импорт оружия европейскими членами НАТО увеличился более чем в два раза за период после 2015 - 2019 годов - в 2020 - 2024 годы (на 105%), - отмечается в пресс-релизе, приуроченном к выпущенному докладу института. - США поставили 64% этого оружия - существенно выше, чем в 2015 - 2019 годы (52%)".

Другие крупные поставщики вооружений - Франция и Южная Корея (по 6,5%), ФРГ (4,7%) и Израиль (3,9%).

Европейские страны НАТО теперь предприняли меры для сокращения зависимости от США в сфере вооружений. Однако связи в оборонной области между сторонами обширны: так, в Европе ожидают поставок из США почти 500 заказанных боевых самолетов и другого оружия.

По данным SIPRI, не менее 35 государств поставляли оружие украинским военным: 8,8% мирового импорта оружия пришлось на Украину. 45% оружия поступило из США; на втором месте - Германия с 12%, на третьем - Польша с 11%.

SIPRI НАТО США Европа Украина
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