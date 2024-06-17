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The Hill сообщила, что Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году он в этом отношении может сравняться с США и Россией, пишет The Hill со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованный в понедельник.

"Институт оценивает, что к 2030 году китайский арсенал активных межконтинентальных ядерных ракет Китая может вырасти до уровня американских и российских вооружений", - говорится в публикации.

По оценкам Института, в 2023 году китайские запасы ядерного оружия выросли с 410 до примерно 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности.

По его данным, сейчас в мире развернуто и находится в боевой готовности около 2,1 тыс. ядерных ракет, и почти все они принадлежат США или России. По прогнозам Пентагона, к 2030 году китайский потенциал может увеличиться примерно до 1 тыс. единиц ядерного оружия, пишет Тhe Hill.

Как заявил в интервью британской The Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая".

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