Болгария планирует приобрести долю в проекте Black Sea Energy

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Болгария планирует приобрести долю в совместном предприятии, созданном энергооператорами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии для реализации проекта прокладки Черноморского энергетического кабеля с целью поставок в Европу "зеленой" энергии из Азербайджана (Black Sea Energy), сообщило Минэнерго Болгарии.

"Благодаря развитой системе передачи электроэнергии, взаимосвязям с соседними странами и инфраструктуре накопления энергии Болгария может сыграть ключевую роль в развитии проекта "зеленого энергетического коридора" Каспийское море - Европа. Болгария поддержала эту инициативу с самого начала и начинает процедуру присоединения к проекту", - заявил глава ведомства Жечо Станков.

"Bulgarian Energy Holding EAD сначала присоединится к корпоративным обсуждениям по технико-экономическому обоснованию проекта и в конечном итоге приобретет долю в совместном предприятии GECO Power Company", - сообщил он.

По словам министра, эта инициатива позволит Юго-Восточной Европе воспользоваться расширенными возможностями торговли "зеленой" энергией, развитием сектора возобновляемых источников энергии и укреплением энергетической безопасности.

Как сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в соцсети, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния направили письмо комиссару Европейского союза по энергетике Дэну Йоргенсену с просьбой о присвоении проекту "Черноморского энергетического кабеля" статуса PMI (Проект общей заинтересованности, Project of Mutual Interest).

По его информации, 10-я встреча руководящего комитета по созданию "зеленого энергетического коридора" в Будапеште 10 марта "принесла важные результаты", было подписано совместное письмо комиссару ЕС по энергетике, "согласованы шаги по включению проекта в 10-летний план развития сетей ЕС (TYNDP, Ten-Year Network Development Plan) и по присоединению Болгарии к проекту".

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил приобретение компанией Bulgarian Energy Holding EAD доли в совместном предприятии по реализации проекта.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - заключили меморандум о создании СП, в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии.

Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Еврокомиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.