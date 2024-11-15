Молдавию пригласили присоединиться к проекту энергокабеля Black Sea Energy

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия может присоединиться к проекту прокладки подводного кабеля по дну Черного моря для передачи "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию в Румынию ("Черноморский энергетический кабель", Black Sea Energy), заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа на министерской встрече конференции COP29.

"Нам нужно мобилизоваться больше, чем когда-либо, но у нас недостаточно времени. Нам также нужна готовность действовать и превращать прекрасные обещания в проекты, провода и новые мегаватты в наших системах для наших граждан (. . .) Однако Румыния готова ответить на этот призыв вместе с Азербайджаном, Грузией, Венгрией, а теперь и с Болгарией, а возможно, и с Молдавией", - сказал он.

Министр отметил, что проект обеспечит Европу безопасной, доступной и экологичной энергией, а в конечном итоге будет создан "зеленый" коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой, который станет межрегиональным энергетическим мостом.

"Мы надеемся, что этот пример послужит другим континентам и другим странам, чтобы они становились все более и более связанными, потому что он действительно будет поставлять энергию, которая станет более безопасной, более доступной и более "зеленой", - сказал глава Минэнерго Румынии.

Ранее Бурдужа заявил, что строительство "Черноморского энергокабеля" обойдется в 3,5 млрд евро.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.

В мае этого года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy. В сентябре был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor, которое займется реализацией данного проекта.

Строительство объекта займет 3-4 года. Еврокомиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.