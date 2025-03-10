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Евросоюз может заменить систему Starlink для ВСУ, но на коммерческой основе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз сможет обеспечить потребности ВСУ в спутниковой интернет-связи в случае отключения американской системы Starlink, но это может быть сделано на основе коммерческих контрактов, заявили в Еврокомиссии.

"Что касается исключительно военной области, мы также имеем необходимые возможности, но это уже в коммерческих рамках частных предприятий", - сказал на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Тома Ренье.

По его словам, "на военном уровне такие потребности могут быть обеспечены в нынешнем контексте Европейским союзом, но тогда должны быть подписаны коммерческие контракты".

Глава компании SpaceX, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил 9 марта, что система Starlink является "хребтом украинской армии", без которой она не сможет действовать.

SpaceX Starlink ВСУ Евросоюз Илон Маск США Том Ренье
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