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Глава МИД Польши допустил возможность поиска альтернативы сети связи Starlink

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Польши Радослав Сикорский в воскресенье заявил, что если компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX продемонстрирует ненадежность, то необходимо будет найти альтернативу ее системе связи, которой пользуются украинские военные.

"Если SpaceX покажет себя ненадежным поставщиком услуг, то нам придется искать других", - написал он в соцсети X.

По словам министра, польское правительство платит в год $50 млн, чтобы обеспечить украинских военных спутниковой системой связью Starlink, предоставляемой SpaceX.

Ранее в воскресенье Маск заявил в X, что Starlink является "хребтом украинской армии", без которой она не сможет действовать. Маск также сказал, что Киев не способен одержать верх в конфликте, и призвал ввести санкции против "10 главных украинских олигархов" для прекращения кризиса на Украине.

Польша Радослав Сикорский SpaceX Starlink Илон Маск
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