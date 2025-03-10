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"Грузинская мечта" инициировала антинаркотическую реформу

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Грузии приступают к осуществлению антинаркотической реформы, предусматривающей ужесточение наказания за реализацию и потребление наркотиков, сообщил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Реформой предусмотрено ужесточение наказаний за реализацию любых видов наркотиков. За продажу даже небольшой дозы наркотиков наказание будет от 12 до 20 лет лишения свободы", - сказал он.

По его словам, имущество наркоторговцев будет конфисковано в пользу государства.

"С 1 июня текущего года в случае подтверждения употребления наркотиков или за отказ от тестирования на наркотики предусматривается лишение водительских прав сроком на три года и запрет на пять лет на преподавательскую деятельность, а также право на ношение оружия", - сказал Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что инициатором реформы является правящая партия "Грузинская мечта".

"Мы приравниваем торговлю наркотиками к убийству человека, поэтому ужесточаем меры наказания", - сказал исполнительный секретарь партии.

Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе Грузия
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