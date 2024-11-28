Спикер парламента Грузии заявил, что реформы будут финансироваться за счет госбюджета

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Все реформы, необходимые для выполнения соглашения об ассоциировании с ЕС, профинансирует сам грузинский народ, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

"Мы сказали, что будем делать все это за счет государственного бюджета, потому что, к сожалению, это тоже стало предметом шантажа", - заявил он в четверг вечером в эфире грузинского Первого канала.

Он также отметил, что вопрос открытия переговоров с Грузией по вопросу вступления в ЕС стал инструментом манипуляции.

По его словам, манипуляции со стороны Брюсселя начались еще в 2022 году в июне, когда Грузии без всяких объяснений не предоставили статус кандидата в члены ЕС.

Он напомнил, что позже, в октябре 2022 года, опубликованный отчет Еврокомиссии подтвердил, что Грузия опережает Украину и Молдавию, а также Боснию и Герцеговину.

"Тем не менее, нам не был предоставлен статус кандидата, и вы видели, что его использовали как инструмент поляризации, разделения, организации новых революционных волн. В течение полутора лет это было инструментом некоторых сил внутри и снаружи, позволяющих влиять на волю грузинского народа путем манипулирования вопросом предоставления или отказа в статусе кандидата", - сказал Папуашвили, отметив, что власти Грузии слышали провокационные призывы, касающиеся необходимости ввода санкций против РФ или освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

По словам Папуашвили, тогда власти Грузии не уступили, но все же получили статус, но сейчас начался второй этап манипуляций и он касается открытия переговоров по членству в ЕС.

"В целом мы увидели, что значит использовать процесс европейской интеграции в качестве инструмента. Европейская интеграция должна быть инструментом согласия, а некоторые внутренние и внешние группы использовали ее как инструмент давления, вмешательства, раскола и поляризации", - сказал он.