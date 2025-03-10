Дело о теракте возбуждено после украинского обстрела ТЦ в Курской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении украинских военных после обстрела магазина в Беловском районе Курской области, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 10 марта ВСУ целенаправленно обстреляли продуктовый магазин в слободе Белой Беловского района Курской области, где находились мирные жители. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

СКР возбудил уголовное дело о терракте против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заявила Петренко.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинском ударе по торговому центру в слободе Белой. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо подростков 13-14 лет.