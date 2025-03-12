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Корабли России, Ирана и Китая провели артиллерийские стрельбы в Оманском заливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Корабли России, Ирана и Китая в ходе учения "Морской пояс безопасности-2025" в Оманском заливе (северная часть Индийского океана) отработали артиллерийские стрельбы и провели операцию по освобождению условно захваченного террористами судна, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В течение двух суток экипажи кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его информации, одним из ключевых эпизодов учения стал совместный поиск судна, захваченного условными террористами, а также операция специальных подразделений по его освобождению.

На различных этапах учения в море военные задействовали палубные вертолеты. "Они применялись при разведывательном поиске, наведении на цели кораблей совместного отряда и в ходе доставки штурмовых групп на условно захваченные суда. Вертолет Ка-27М морской авиации Тихоокеанского флота был задействован во всех эпизодах", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что после успешной отработки задач корабли вернулись в иранский порт Чехбехар, где состоится подведение итогов учения и церемония закрытия.

9 марта Минобороны РФ сообщило о старте военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая. В этом году в учении задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. Россию представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России.

Россия Иран Китай Оманский залив учения
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