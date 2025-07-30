Россия и Китай проведут в начале августа военные учения в Японском море

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" пройдет 1-5 августа в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"На Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа 2025 года состоится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025". Традиционное учение пройдет в акватории Японского моря с целью обмена опытом военных моряков ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Российский отряд кораблей возглавит большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский отряд - эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран, заявили в ТОФ.

"Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран", - сказали в пресс-службе флота.

"В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - сообщил флот.

По данным пресс-службы ТОФ, учение будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море.

Ранее китайские государственные СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Китая Чжана Сяогана сообщили, что после окончания маневров некоторые из участвовавших сил направят на шестое совместное морское патрулирование КНР и РФ в Тихом океане.

По официальным данным, первое совместное военно-морское учение ВМФ РФ и ВМС КНР проведено в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах.