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Суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы

Суд в Тбилиси приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы
Михаил Саакашвили присутствует по видеосвязи из больницы на судебном заседании. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в хищении государственных средств в особо крупных размерах и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Как заявил судья Бадри Кочламазашвили, по этому делу обвиняется также бывший глава Службы государственной безопасности Теймураз Джанашия и ему предписано выплатить штраф в размере 300 тысяч лари. Посудимым вменяют хищение девяти миллионов лари из бюджета, то есть более $2млн.

При прямом включении по видеосвязи из клиники "Вивамед" в Тбилиси Саакашвили попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Саакашвили не признал себя виновным.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и сейчас.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Тбилиси Грузия Михаил Саакашвили Бадри Кочламазашвили Тбилисский городской суд
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