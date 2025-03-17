Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Экс-президент получил 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии

Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU -Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы страны, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

На прошлой неделе Саакашвили был также осужден на девять лет лишения свободы за хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Экс-президент тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года он был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание политик считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.