Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Британские власти объявили в среду о решении отозвать аккредитацию у российского дипломата, а также – у супруги одного из дипломатов РФ.

"Высокопоставленный представитель МИД Великобритании сегодня вызвал посла России и ясно дал понять, что Лондон не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. Мы принимаем ответные меры: отзываем аккредитацию у российского дипломата, а также – у супруги одного из дипломатов", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

"С нашей точки зрения, инцидент теперь исчерпан, и мы требуем, чтобы и Россия пришла к такому же выводу. Любые дальнейшие действия РФ будут считаться эскалацией, которая не останется без ответа", - подчеркивается в нем.

В понедельник ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер лишены аккредитации, они должны покинуть Россию в двухнедельный срок.

"Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там добавили, что ФСБ также "выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".