Из РФ вышлют двух британских дипломатов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер лишены аккредитации, они должны покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщила ФСБ РФ в понедельник.

"Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство",- заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там добавили, что ФСБ также "выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок",- отметили в ЦОС.

В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ "продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами".

В ноябре минувшего года ФСБ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора, также указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в РФ.

До этого, в сентябре 2024 года спецслужба сообщала о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, "в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы". Лишены аккредитации были сотрудники посольства Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Лишенные аккредитации в России шестеро сотрудников британского посольства встречались с представителями СМИ и НКО-иноагентов, в том числе признанного в РФ иноагентом и ликвидированного по решению суда "Мемориала" и "Новой газеты" (признана в РФ иноагентом), сообщил тогда телеканал "Россия-24" (ВГТРК).