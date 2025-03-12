Германия сократила выработку электроэнергии на 3,6% в 2024 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общий объем выработки электроэнергии в Германии в 2024 году составил 431,5 млрд кВт.ч, что на 3,6% ниже показателя годом ранее, по предварительным данным статистического управления страны.

Причинами этого стали в том числе сокращение спроса на электричество из-за спада производства в обрабатывающей промышленности и увеличение импорта.

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в прошлом году повысилась до 59,4% по сравнению с 56% в 2023 году.

Объем генерации из ВИЭ увеличился на 2,3% до 256,4 млрд кВт.ч, что является рекордом. В том числе выработка на солнечных электростанциях выросла на 10,4% (до 59,5 млрд кВт.ч), на ГЭС - на 10,3% (до 20,4 млрд кВт.ч), в то время как на ветряных - уменьшилась на 1,4% (до 136 млрд кВт.ч).

Производство электроэнергии из традиционных источников сократилось на 11% и составило 175,1 млрд кВт.ч. В том числе угольные электростанции снизили выпуск на 16% до 97,2 млрд кВт.ч.

Между тем выработка электричества на основе природного газа увеличилась на 4,6% и достигла 64,1 млрд кВт.ч. В результате его доля в общем объеме генерации поднялась до рекордных 14,9%.

ФРГ не производит электричество за счет атомной энергии после остановки трех последних АЭС в апреле 2023 года.

Импорт электроэнергии в 2024 году вырос на 17,9% до 81,7 млрд кВт.ч. При этом Германия экспортировала 55,4 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 7,8% ниже показателя за 2023 год.

Таким образом, страна второй год подряд импортирует больше электричества, чем экспортирует, отмечает статуправление.