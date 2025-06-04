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Румыния не сможет быстро отказаться от угля в производстве электроэнергии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Румынии настаивают на сохранении угольных электростанций и после января 2026 года, поскольку это необходимо для безопасности энергоснабжения страны, передает EFE.

"Все мы видели, что произошло недавно в Испании (полное отключение энергоснабжения на обширных территориях в апреле). Румыния не может позволить себе иметь уязвимости в национальной энергетической системе, тем более, что закрытие энергетического комплекса Oltenia - крупнейшего производителя электроэнергии, работающего на угле, практически ничего не решит", - заявил министр энергетики страны Себастиан Буруджа.

По его словам, он проинформировал Еврокомиссию, что страна не сможет выполнить обещание, касающееся закрытия угольных электростанций в 2026 году, поскольку это угрожает энергетической безопасности страны.

"Нам придется прибегнуть к увеличению импорта из Сербии, из Болгарии, но энергию там также производят из угля, и ко всему она очень дорогая", - отметил Бурдужа.

"Сворачивание 1755 мегаватт производственных мощностей, основанных на угле, предусмотренное Национальным планом восстановления и устойчивости Румынии, нежизнеспособно в отсутствии альтернатив. Энергетическая безопасность Румынии обсуждению не подлежит. Я повторю, без новых производственных мощностей в энергосетях, эта мера сделает уязвимой национальную энергосистему, особенно зимой", - подчеркнул министр.

За последние два года Румыния получила от ЕС примерно 14 млрд евро безвозвратного финансирования. Значительная часть этих средств была направлена в производство чистой энергии.

"Румынии необходимо продолжать привлекать и использовать европейские фонды для энергетического перехода. Эти проекты касаются энергетической безопасности, экономической конкурентоспособности и занятости, а экономическая конкурентоспособность Европы напрямую зависит от цен на энергоносители и от возможности быстро адаптироваться к изменениям. Европа должна гарантировать для всех граждан и промышленности безопасную, доступную и чистую энергию, именно в таком порядке приоритетов", - заключил Бурдужа.

Румыния Европа Сербия Болгария Еврокомиссия Себастиан Буруджа Oltenia
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