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Spotify выплатила роялти на сумму $10 млрд в 2024 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, выплатила $10 млрд в виде авторских отчислений музыкантам и звукозаписывающим компаниям в течение 2024 года.

Как говорится в отчете компании, размер выплат вырос в 10 раз по сравнению с 2014 годом, когда роялти составили $1 млрд. С момента запуска сервиса в 2008 году Spotify выплатила правообладателям $60 млрд.

Это первый подробный отчет компании, в котором указаны конкретные суммы выплат, отмечает MarketWatch. Ранее некоторые музыканты критиковали Spotify, отмечая, что ее гонорары не являются достаточной компенсацией. В частности, из-за этого Тейлор Свифт в 2014 году разорвала отношения с компанией и удалила свою дискографию с ее платформы.

Акции Spotify растут на 4,2% на торгах в Нью-Йорке в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем вдвое, до $102,1 млрд.

Spotify
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