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Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA
Тейлор Свифт принимает награду "Лучший режиссер-исполнитель" на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2026
Фото: Rich Polk/Billboard via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тейлор Свифт получила новую награду "Лучший режиссер-исполнитель" на церемонии MTV Video Music Awards 2026, что позволило ей выйти на первое место по общему числу статуэток VMA. До этого момента она делила лидерство с Бейонсе - у обеих было по 30 наград, отмечает AP.

Новый приз учрежден для артистов, активно работающих за кадром и влияющих на развитие визуального повествования в музыкальных видео.

Помимо этого, Свифт получила премию "Видео года" за The Fate of Ophelia из альбома The Life of a Showgirl. В своем выступлении она посвятила награду Долли Партон, умершей в августе в возрасте 80 лет.

На церемонии также состоялась премьера клипа Patient Zero, созданного самой певицей. В видео снялись Колин Фаррелл и Дакота Джонсон. Сингл стал первой крупной работой Свифт после её свадьбы с игроком "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси.

Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg. В программе были представлены трибьюты Долли Партон и Джорджа Майкла, а также выступления Raye, Бруно Марса, Shaboozey и других артистов. Приз "Лучший новый артист" получила Сиенна Спиро. Мадонна стала обладательницей несколько наград, включая "Артист года" и "Лучшая коллаборация".

Ключевым моментом вечера стало вручение премии Video Vanguard Award группе Nirvana. Награду приняли Крист Новоселич, Дейв Грол и Пэт Смир. Новоселич отметил, что музыка коллектива продолжает находить отклик благодаря её "настоящему и бескомпромиссному" характеру.

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