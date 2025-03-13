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Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта
Марк Карни
Фото: AP/TASS

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Марк Карни будет приведен к присяге в качестве 24-го премьер-министра Канады в пятницу, сообщил телеканал CTV News со ссылкой на осведомленные источники.

В пятницу нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит генерал-губернатора Канады Мэри Саймон и официально подаст заявление о своей отставке.

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Затем Карни и члены его кабинета будут приведены к присяге в Ридо-холле - официальной резиденции генерал-губернатора.

Как сообщалось, в понедельник бывший глава Центрального банка Карни выиграл выборы, стал новым лидером Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны.

В свой первый день работы Карни посетил кабинет премьер-министра, где обсудил с Трюдо, как долго продлится переходный период. К концу дня Карни заявил, что смена власти будет "быстрой".

Ожидается, что вскоре после того, как Карни станет премьером, он объявит досрочные парламентские выборы в Канаде.

Джастин Трюдо Марк Карни Канада
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