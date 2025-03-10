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Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром Канады

Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром Канады
Кандидат на пост лидера Либеральной партии Канады Марк Карни выходит на сцену в ночь выборов в Роджерс Центре в Оттаве, 9 марта 2025 года
Фото: NurPhoto/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава Центрального банка Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны, сообщили местные СМИ.

Карни набрал более 85% голосов, победив по результатам первого подсчета.

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Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав 8% голосов.

Экс-лидер Палаты представителей и нынешний член парламента Карина Гулд заняла третье место с 3,2 % голосов, а предприниматель из Монреаля и бывший член парламента Фрэнк Бейлис занял четвертое место с небольшим отставанием.

Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады и покинет пост премьер-министра, как только партия найдет ему замену.

Джастин Трюдо Канада Марк Карни
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