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Совет национальной безопасности создается в Сирии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ о формировании Совета национальной безопасности страны, сообщает агентство SANA.

"Совет национальной безопасности формируется под председательством президента республики. Его целью является координация и управление вопросами безопасности и политики", - цитирует агентство указ.

В состав совета войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел и глава разведывательного управления страны. Кроме того, в совете будут два члена-консультанта и технический эксперт, назначенные Шараа.

"Решения, связанные с национальной безопасностью и вызовами, стоящими перед государством, будут приниматься в консультации с его (совета нацбезопасности - ИФ) членами", - отмечается в указе.

Заседания будут проводиться периодически или по решению президента.

Сирия
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