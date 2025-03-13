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Что случилось этой ночью: четверг, 13 марта

Путин призвал в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, в Сирии создается Совет национальной безопасности, NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС РФ должны в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона, заявил президент Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Курской группировкой войск. Он также добавил, что необходимо "восстановить положение вдоль линии государственной границы".

- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области для использования в качестве разменной монеты на переговорах с РФ. Этот "замысел провалился". Герасимов также сообщил, что за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 кв. км территории Курской области.

- Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 марта уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщило Минобороны. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 25 — над Калужской, по шесть беспилотников уничтожили над Курской и Воронежской областями, по пять дронов уничтожили над Ростовской и Белгородской областями.

- Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ о формировании Совета национальной безопасности страны, сообщило агентство SANA.В его состав войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также глава разведывательного управления страны. Кроме того, в совете будут два члена-консультанта и технический эксперт, назначенные Шараа.

- Временные ограничения были введены вечером 12 марта в аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. К утру они были сняты.

- Пять человек погибли при пожаре в административном здании в Благовещенске. 10 человек удалось спасти, трое из них пострадали.

- NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX из-за проблемы с гидравлической системой держателя ракеты-носителя на стартовом комплексе. Члены экипажа в составе космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова и трех астронавтов уже находились на борту, когда было принято решение об отмене запуска.

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