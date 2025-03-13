Поиск

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на субботу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Запуск многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа перенесен на субботу по московскому времени, сообщила компания- разработчик SpaceX.

В четверг запуск был отменен за 40 минут до старта ракеты Falcon 9 из-за проблемы с гидравлической системой держателя носителя на стартовом комплексе. Члены экипажа уже находились на борту, когда было принято решение об отмене запуска.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Crew Dragon Falcon 9 NASA Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко вылетел в Москву

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 13 марта

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Совет национальной безопасности создается в Сирии

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Карни принесет присягу в качестве нового премьер-министра Канады 14 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Что произошло за день: среда, 12 марта

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6007 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });