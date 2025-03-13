NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" к МКС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Запуск многоразового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа, планировавшийся в четверг по московскому времени к Международной космической станции (МКС), перенесен, сообщило NASA.

О причинах не сообщается. Члены экипажа уже находились на борту, когда было принято решение об отмене запуска.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.