ООН сообщила о росте цен в десять раз на опиум в Афганистане с 2022 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - С тех пор как контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) ввело запрет на производство наркотиков в 2022 году, цены на опиум в Афганистане выросли в десять раз, сообщает сайт ООН.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщило, что в прошлом году один килограмм опиума стоил в Афганистане $750 – по сравнению с $75 всего три года назад.

"Рост цен компенсировал продавцам сокращение посевов мака и потерю объемов производства опиума", - отмечается в отчете.

С 2021 года объем изъятий героина и опиума снизился примерно на 50%, отметили в УНП ООН. Снижение производства этих наркотиков в Афганистане привело к сокращению незаконного оборота опиатов в мире в целом.

Опиум является основным активным ингредиентом природного происхождения, используемым в производстве героина, более мощного синтетического наркотика. Тремя основными источниками происхождения нелегального опиума в мире являются Афганистан, Колумбия и Мьянма.

Из-за более высоких цен производители и наркоторговцы по-прежнему получают огромные прибыли, отметили в УНП ООН.

По оценкам ООН, запасы опиатов в Афганистане на конец 2022 года составляли 13 тыс. 200 тонн, чего достаточно для потенциального удовлетворения общего спроса на афганские опиаты в мире до 2027 года.

"Резкий рост цен на опиум и его значительные запасы означают, что незаконный оборот наркотиков в Афганистане остается очень прибыльной формой незаконной торговли, - заявила Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали. - Нам нужна скоординированная стратегия борьбы с наркотиками, направленная на ликвидацию сетей незаконного оборота и обеспечивающая инвестиции в жизнеспособные источники средств к существованию для фермеров".

Запасы Афганистана до сокращения производства опиума оценивались в сумму от $4,6 до $5,9 млрд долларов, что составляло от 23% до 29% ВВП страны в 2023 году.

Учитывая, что 60% запасов опиума находятся в руках крупных трейдеров и экспортеров, большинство фермеров, которые ранее выращивали опиум, вероятно, испытывают серьезные финансовые трудности, отметили в УНП ООН, подчеркнув, что сейчас срочно необходимы устойчивые экономические альтернативы, нацеленные на то, чтобы отбить у фермеров желание вернуться к выращиванию опийного мака.

УНП предупредило также, что дефицит опиума может мотивировать покупателей и продавцов переходить на альтернативные виды наркотиков, такие как фентанил.