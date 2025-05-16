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В ООН заявили, что сокращение финансирования ставит под угрозу жизни женщин в Афганистане

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Заместитель исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Эндрю Сабертон заявил, что объявленное властями США сокращение финансирования Фонда напрямую повлияет на гуманитарные программы в Афганистане.

"Большая часть этих средств предназначалась для поддержки здоровья семей и мобильной медицины - жизненно важных направлений деятельности в стране с одним из самых высоких в мире показателей материнской смертности", - сообщил Сабертон, чьи слова цитирует сайт ООН.

По его данным, из-за сокращения финансирования работы ЮНФПА пострадают 6,9 млн женщин и детей, а количество поддерживаемых Фондом клиник уменьшится с 900 до примерно 400.

При этом Сабертон отметил, что вопреки трудностям Фонд намерен продолжать работу в Афганистане.

"ЮНФПА остается в стране, чтобы помогать людям, но без поддержки мы не сможем сохранить наши программы. Срочно нужны ресурсы, чтобы продолжать эти услуги и защищать достоинство, здоровье и жизни афганских женщин и новорожденных", - заявил он журналистам в Нью-Йорке.

Нью-Йорк Афганистан ООН США
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