В Южной Корее предъявили обвинение сбросившим бомбы на жилой дом пилотам

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пилотировавшим истребители ВВС Южной Кореи двум летчикам предъявлены обвинения в связи с инцидентом на прошлой неделе, во время которого они по ошибке сбросили бомбы за пределами тренировочного полигона, сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

"Управление по расследованию уголовных преступлений подтвердило, что непосредственной причиной инцидента стал ввод пилотами неверных координат цели", - говорится в сообщении министерства.

Пилотов обвинили в халатности, повлекшей за собой ранение 38 человек, в том числе 24 гражданских лиц, и повреждение построек, в том числе церкви.

По данным агентства, командование ВВС также связало происшествие с ненадлежащей отдачей приказов и после проверки уволило двух командиров.

6 марта в городе Пхочхон к северу от Сеула два истребителя KF-16 в ходе учений ошибочно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона. Одна из них попала в жилой дом.