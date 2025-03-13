Британское статуправление отложило публикацию статистики из-за выявленных ошибок

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление Великобритании ONS отложило публикацию январской статистики о динамике внешней торговли, обнаружив ошибки в данных.

ONS обнародует отчет 28 марта, а не 14 марта, как планировалось ранее, предупредило ведомство. Это связано с выявлением ошибок, касающихся торговли услугами, за 2023 год.

Ранее на этой неделе ONS сообщило об обнаружении проблем в торговой статистике, которые повлияли на показатели импорта товаров из стран, не входящих в ЕС, особенно из Китая и Японии.

Торговая статистика должна была быть обнародована 14 марта вместе с данными о динамике ВВП Великобритании за январь.

"Отсрочка публикации даст нам больше времени для обработки информации и пересмотра данных с учетом выявленных ошибок", - объяснило ONS.

Еще раньше ONS выявило проблемы в декабрьской торговой статистике, отметив, что это может привести к будущему пересмотру данных о ВВП. При этом ведомство ожидает "минимального влияния" на квартальные данные о динамике ВВП.