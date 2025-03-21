Поиск

Британское ONS нашло ошибки в методе подсчета статистики по индексам цен

Публикация индексов временно прерывается

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление ONS Великобритании приостанавливает публикацию индексов цен производителей из-за выявления проблем в методе их подсчета.

Как сообщило ONS, проблема затрагивает данные начиная с 2008 года, однако наиболее серьезно она, вероятно, сказалась на индексах в 2022 и 2023 годах.

Речь идет об индексах цен производителей (PPI), а также цен производителей услуг (SPPI), и не затрагивает данные о потребительских ценах.

"Мы приостанавливаем публикацию индексов PPI и SPPI до тех пор, пока не решим проблему", - говорится в сообщении ONS. Ведомство рассчитывает возобновить выпуск этих данных летом.

Следующий отчет о динамике индексов PPI и SPPI должен был выйти 26 марта.

Поскольку данные о ценах производителей используются в расчете ВВП Великобритании, их пересмотр может привести к изменению оценок динамики в сфере услуг, производственном секторе и строительстве, особенно за 2022 и 2023 годы, отмечают в ONS.

Предварительные оценки ведомства показывают, что существенного пересмотра трендов ВВП не будет.

ONS не планирует менять график публикации ни месячных, ни квартальных, ни годовых данных о динамике ВВП Великобритании.

На прошлой неделе ведомство отложило на две недели публикацию январской статистики о динамике внешней торговли, обнаружив ошибки в данных.

PPI ONS Великобритания SPPI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Турции вторую ночь подряд прошли протесты из-за задержания мэра Стамбула

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США

Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

Эстония с 31 марта перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Что случилось этой ночью: пятница, 21 марта

НАТО планирует добиться от европейских стран и Канады 30%-го наращивания вооружений

Пентагон ознакомит Маска с секретными планами на случай войны с Китаем

Пентагон ознакомит Маска с секретными планами на случай войны с Китаем

Госдеп США заявил, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6052 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне56 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });