Британское ONS нашло ошибки в методе подсчета статистики по индексам цен

Публикация индексов временно прерывается

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление ONS Великобритании приостанавливает публикацию индексов цен производителей из-за выявления проблем в методе их подсчета.

Как сообщило ONS, проблема затрагивает данные начиная с 2008 года, однако наиболее серьезно она, вероятно, сказалась на индексах в 2022 и 2023 годах.

Речь идет об индексах цен производителей (PPI), а также цен производителей услуг (SPPI), и не затрагивает данные о потребительских ценах.

"Мы приостанавливаем публикацию индексов PPI и SPPI до тех пор, пока не решим проблему", - говорится в сообщении ONS. Ведомство рассчитывает возобновить выпуск этих данных летом.

Следующий отчет о динамике индексов PPI и SPPI должен был выйти 26 марта.

Поскольку данные о ценах производителей используются в расчете ВВП Великобритании, их пересмотр может привести к изменению оценок динамики в сфере услуг, производственном секторе и строительстве, особенно за 2022 и 2023 годы, отмечают в ONS.

Предварительные оценки ведомства показывают, что существенного пересмотра трендов ВВП не будет.

ONS не планирует менять график публикации ни месячных, ни квартальных, ни годовых данных о динамике ВВП Великобритании.

На прошлой неделе ведомство отложило на две недели публикацию январской статистики о динамике внешней торговли, обнаружив ошибки в данных.