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Лукашенко уверен, что Белоруссии и России нужен технологический прорыв

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Белоруссии и России необходим технологический прорыв, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Белоруссии и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть", - заявил Лукашенко на пресс-конференции в Кремле.

Он отметил, что вместе с Путиным уже думает не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии двух стран.

Также он заявил о готовности "помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов".

Александр Лукашенко Белоруссия
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