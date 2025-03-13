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Россия и Белоруссия создадут Совет Союзного государства по защите прав потребителей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет Союзного государства по защите прав потребителей будет создан для формирования согласованной и унифицированной политики в области защиты прав потребителей в России и Белоруссии, а также для сближения национального законодательства обеих стран в этой области, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В документе подчеркивается, что одной из основных его целей является содействие формированию согласованной и унифицированной политики в области защиты прав потребителей, а также сближение национального законодательства обеих стран в этой области. Для достижения этих целей предусмотрено создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по итогам подписания соглашения по обеспечению равных прав потребителей между странами.

В ведомстве уточнили, что Совет будет являться межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года.

Кроме того, для реализации целей уполномоченные Роспотребнадзор и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии будут обмениваться информацией, которая представляет ценность в контексте защиты прав потребителей. Этот обмен будет включать в себя актуальные данные о любых изменениях в законодательстве обеих стран, которые могут повлиять на сферу потребительских прав. Также это создает правовую основу для дальнейшей совместной работы.

Роспотребнадзор Белоруссия Союзное государство
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