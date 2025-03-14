На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Центральным пунктом повестки саммита ЕС в Брюсселе 20-21 марта будет конкурентоспособность Евросоюза, объявил в своем письме-приглашении европейским лидерам на встречу в верхах председатель Евросовета Антониу Кошта.

Он определил три приоритетных направления для дебатов о конкурентоспособности, по которым ЕС должен "решительно двигаться вперед": упрощение, энергетика и союз сбережений и инвестиций.

"Конечно, для повышения нашей конкурентоспособности необходимо также продвигаться в других областях, включая улучшение единого рынка, развитие талантов и профессионального опыта, а также работу над нашей промышленной политикой", - отметил глава Евросовета.

Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС рассмотрят планы действий для автомобильной, сталелитейной и металлургической отраслей Евросоюза. Кроме того, планируется провести первый обмен мнениями по следующему рамочному многолетнему финансовому плану и новым собственным ресурсам.

По мнению председателя Евросовета, цель дискуссий в том, чтобы Еврокомиссия могла учесть этот вклад до своих предложений по пакету финансового плана, которые ожидаются до лета.

"Мы также продолжим работу специального Европейского совета, состоявшегося 6 марта, в частности, рассмотрев последние события, связанные с Украиной, и следующие шаги в оборонной области после презентации "Белой книги" о будущем европейской обороны перед июньским Европейским советом", - отметил Кошта.

По его словам, "постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в собственную оборону и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны". "Более конкурентоспособный союз будет более сильным союзом, способным лучше защищать своих граждан, свои интересы и свои ценности на мировой арене", - считает глава Евросовета.

"У нас будет ряд других важных тем в повестке, включая миграцию (...), мы также обсудим последние события на Ближнем Востоке", - сообщил Кошта.

До начала заседания Европейского совета в четверг, 20 марта, состоится саммит Еврозоны.

Во время рабочего обеда с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем участники саммита рассмотрят "многосторонность и другие глобальные вопросы, в частности подготовку к Третьей конференции ООН по океану и Четвертой международной конференции по финансированию развития", сказано в письме председателя Евросовета.