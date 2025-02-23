Глава Евросовета созывает внеочередной саммит ЕС по Украине и евробезопасности

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в воскресенье о созыве чрезвычайного саммита ЕС, посвященного вопросам безопасности и ситуации на Украине.

"Я решил созвать специальный Европейский совет 6 марта. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности. В ходе консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укрепление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и в долгосрочную безопасность Украины", - написал Кошта в сети X.

Он сообщил, что продолжит работать с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами, "чтобы быть готовыми принять решения 6 марта".