Трамп считает, что переговоры с РФ по Украине продвигаются достаточно хорошо

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с Россией по Украине продвигаются неплохо, а Москва, вероятно, в итоге согласится на перемирие с Киевом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, все идет достаточно неплохо. Это очень сложная ситуация", - сказал он в интервью телепрограмме Full Measure, отрывки из которого опубликованы в пятницу.

Трамп подчеркнул, что стремится убедить Россию в необходимости перемирия с Украиной. "Пока все идет нормально. В понедельник мы получим чуть больше информации", - сообщил он.

Американский лидер предположил, что президент России Владимир Путин согласится на такое перемирие. "Я его неплохо знаю и считаю, что он даст согласие", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Россия не согласится на предложение, Трамп сказал: "Это будут очень плохие новости для всего мира", добавив, что вооруженный конфликт приводит к гибели многочисленных людей.