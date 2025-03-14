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Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Официальные лица из США и Россию провели позитивные переговоры по Украине в пятницу, заявил американский президент Дональд Трамп.

В миреТрамп считает, что переговоры с РФ по Украине продвигаются достаточно хорошоЧитать подробнее

"Сегодня между США и Россией были хорошие переговоры по телефону. С Украиной контакты тоже хорошие", - сказал он, выступая в американском Минюсте.

Трамп отметил, что Штаты получили "хорошую реакцию из России" относительно перемирия на Украине. При этом он подчеркнул, что украинское урегулирование - "непростой, сложный вопрос. "Но думаю, мы справимся", - добавил американский лидер.

Говоря об отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп отметил, что во время его первого президентства "у нас были хорошие, профессиональные отношения", добавив, что Путин "с уважением относился к нашей стране".

США Дональд Трамп Россия переговоры Украина
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