Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Официальные лица из США и Россию провели позитивные переговоры по Украине в пятницу, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня между США и Россией были хорошие переговоры по телефону. С Украиной контакты тоже хорошие", - сказал он, выступая в американском Минюсте.

Трамп отметил, что Штаты получили "хорошую реакцию из России" относительно перемирия на Украине. При этом он подчеркнул, что украинское урегулирование - "непростой, сложный вопрос. "Но думаю, мы справимся", - добавил американский лидер.

Говоря об отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп отметил, что во время его первого президентства "у нас были хорошие, профессиональные отношения", добавив, что Путин "с уважением относился к нашей стране".