Стармер намерен призвать сторонников Киева усилить давление на РФ

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обратиться участникам намеченной на субботу виртуальной встречи в поддержку Украины с призывом усилить экономическое давление на Россию, сообщила канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр скажет лидерам, что сейчас настало время для принятия конкретных обязательств (...), чтобы принудить Путина к переговорам в краткосрочной перспективе, и быть готовыми поддерживать справедливый и прочный мир на Украине в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

"Если Россия, наконец, сядет за стол переговоров, тогда мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир, если же они этого не сделают, тогда нам нужно напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - планирует заявить Стармер.

Британский премьер также заявит об актуальности "продолжения наращивания военной поддержки Украине, чтобы защитить себя от растущих нападений России".

Во встрече, как ожидается, примут участие около 25 стран, включая глав государств ЕС, представителей Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

На Даунинг-стрит также пообещали представить "обновленную информацию об усилиях по предоставлению дальнейшей военной помощи Украине" по итогам встречи министров обороны пяти европейских стран в Париже.